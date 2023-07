Okay, auf den ersten Blick hat Langenzersdorf nicht viel zu bieten: Ein Ort wie hunderte andere niederösterreichische Kreisverkehrsorte mit verödetem Kern. Mit dem kleinen Unterschied, dass sich Langenzersdorf so nahe an der Wiener Stadtgrenze befindet, dass es fast schon ein bisschen anzüglich ist.

Fragt man Einwohner von Langenzersdorf, was denn das Besondere an ihrem Ort sei, winken sie missmutig ab. Seltsam. Denn immerhin wurde hier in den 50er-Jahren die jungsteinzeitliche Venus von Langenzersdorf gefunden.

Weiters hat Langenzersdorf einen der besten Fleischhauer Niederösterreichs, aber dazu später. Und das Versuchsweingut Götzhof der „HBLA und Bundesamt für Wein- und Obstbau“ wäre auch noch zu nennen, hier wurden ein paar Rebsorten neu erfunden.

Fangen wir aber in unmittelbarer Nähe des Kühlung versprechenden Lebensmittelgroßhändlers im Industriegebiet Langenzersdorf Süd an. Hier gibt es zwei Orte, an denen man zu essen bekommt. Der eine bietet Burger, Pasta und Parkplätze, der andere, Perny’s Imbiss Stube, so etwas Ähnliches wie Tradition.