Wokeness für die Albertina

Die Albertina hat einen Neuen: Ab 2025 wird Ralph Gleis, derzeit Leiter der Alten Nationalgalerie in Berlin, das Museum leiten. Bis zuletzt brodelte die Gerüchteküche, wer das von Klaus Albrecht Schröder so stark geprägte Haus übernehmen könnte. Mit der jetzigen Wahl hat keiner gerechnet.

Obwohl Gleis zwischen 2009 und 2017 am Wien Museum tätig war, kannte kaum jemand den Kandidaten, der bereits zwei Tage vor der Verkündung in der Kronen Zeitung auftauchte. Das könnte an der (Omni-)Präsenz seines damaligen Chefs Wolfgang Kos ebenso gelegen haben wie an Gleis’ uneitel-sachlichem Auftreten.

Der 1973 geborene Münsteraner studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Soziologie, unter anderem an der Universität von Bologna. Über Zwischenstationen am Deutschen Historischen Museum in Berlin, dem Antwerpener Museum für schöne Künste und dem Bonner Haus der Geschichte kam der Kurator nach Wien.