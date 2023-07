Zweckgemeinschaft ohne Zweck

Erinnern Sie sich? „Österreich war neutral, Österreich ist neutral und Österreich wird auch neutral bleiben. Für meinen Teil ist damit die Diskussion beendet“, sagte Kanzler Karl Nehammer am 7. März 2022, da war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gerade einmal zwei Wochen alt.

Vergangenen Freitag unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Bern eine Absichtserklärung zur Teilnahme Österreichs an der European Sky Shield Initiative, dem Projekt zum Aufbau eines gemeinsamen europäischen Luftverteidigungssystems. Es ist de facto ein Programm von Nato-Staaten für Nato-Staaten. Es ist bei weitem nicht das erste, aber ganz sicher das symbolisch wichtigste. Und das ist im Jahr 2023 auch völlig richtig so (siehe dazu Raimund Löws Kolumne auf dieser Seite).