Am Tropf der journalistischen Daseinsvorsorge

Wenn Medien über Inserate und Staatsförderungen für Medien berichten, dann oft so, dass man mit dem Finger auf andere zeigt. Die anderen bekommen viel mehr vom öffentlichen Geld und überhaupt viel zu viel, so der Tenor. Christian Nusser, Chefredakteur von Heute, umschrieb diese scheinheilige Kritik an der „medialen Daseinsvorsorge“, wie er sie nennt, einmal so: „In dieser Parallelwelt leben viele Heuchler, die sich mit öffentlichem Geld die Hosentaschen vollstopfen, um zeitgleich die Verschwendung andernorts brandzumarken.“ Es gebe „das gute Geld, das man selbst hat, und das schlechte Geld, das andere (noch?) besitzen“.