Behaltet euren Therapie-Sprech für euch!

Toxisch, Trigger, Trauma – Begriffe aus der Psychologie haben längst ihren Weg in die Alltagssprache gefunden. Ganz besonders die Generationen, die mit den sozialen Medien aufwachsen, artikulieren sich so selbstverständlich in dieser Therapiesprache, dass man meinen könnte, sie alle hätten eine psychosoziale Ausbildung absolviert. „Ich würde niemals jemanden daten, der nicht in Therapie geht“, sind Sätze, die unter 35-Jährigen regelmäßig fallen. Nicht in Therapie zu gehen ist eine „red flag“. Wenn eine Person dir bei der ersten Verabredung Blumen mitbringt, sei das „love bombing“ und möglicherweise ein Zeichen für Narzissmus. Wenn jemand nicht deiner Meinng ist, würde er dich „gaslighten“. Erzählt dir eine Freundin ein schlimmes Erlebnis ist das „trauma dumping“. Das Wichtigste sei dann immer: Boundaries – Grenzen setzen.