Blattkritik

Das neue Format „Jetzt red’ I“ auf ORF III soll ein „Experiment“ sein (ORF-III-Chef Peter Schöber) (Foto: Facebook/ORF 3)

Einen Bürger- und Bürgerinnen-Stammtisch, in dem auch kontroverse Themen aufgeworfen werden, in dem die Vox populi zu hören ist, nicht nur Eliten und Expertise: Das fordern viele vom ORF schon länger. Vergangenen Montag sendete ORF III das noch neue Format „Jetzt red’ I“. Fünf Personen aus dem „Volk“, unmoderiert, 45 Minuten lang. Kunstmanager Gregor Weiss als Vertreter der „Linken“, Demeter-Landwirtin Helga Bernold als „Alternative“, Pensionist und ehemaliger Rechnungswesenleiter Johann Hofer als Wutbürger, Groupier und Ausbildner Peter Graf als Anti-Mainstream-Vertreter sowie Pensionistin und ehemalige Redaktionsassistentin Susanne Gundhacker irgendwo in der Mitte.