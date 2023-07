Braucht es den „Spurwechsel“?

Ja: Barbara Tóth

In Deutschlands Politik gilt es als Zauberwort zur Lösung des Arbeitskräftemangels in Zeiten der Überalterung – und dem, was Rechtspopulisten als „Migrationskrise“ skandalisieren: „Spurwechsel“. Ein neues Gesetz erlaubt Asylwerbern, im Land zu bleiben, wenn sie ein existenzsicherndes Jobangebot haben.