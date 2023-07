Das Auto macht mich aggressiv

Seit Österreich zum unfreundlichsten Land der Welt erklärt worden ist, mache ich mir Gedanken darüber, was das bedeuten soll. Weil wenn zum Beispiel Mexiko zu den freundlichsten Ländern der Welt gehört, wo man doch in manchen Gegenden eine recht gute Chance hat, ermordet zu werden, was ich jetzt prinzipiell nicht so besonders nett finde: Wie kommt so ein Index bitte zustande?