Das Gösser-Kolosseum

Bis vor ihrer dreijährigen Zwischennutzung als Veranstaltungsort (unter anderem der Wiener Festwochen) war die sogenannte Gösserhalle kaum jemandem bekannt: Ein Backsteinbau aus dem Jahr 1902, ursprünglich als Werkzeughalle der ÖBB errichtet, in den 50er-Jahren dann von der Gösser-Brauerei als Auslieferungslager verwendet. Efeubewachsen, hinter einer Ziegelmauer verborgen am Betriebsbahnhofsgelände des ehemaligen Südbahnhofs.

2021 kam die Mauer plötzlich weg, gab die Sicht auf das Industriemonument mit seinen markanten Rundbögen preis, und die Pläne, was mit dem sogenannten „Neuen Landgut“ geschehen solle, wurden bekannt: Bürogebäude, Wohnhäuser, Park, Uni-Bibliothek sowie ein Lokal, und das ausgerechnet im Erdgeschoß der Gösserhalle. Die Architekten von „Alles wird gut“ entkernten den Ziegelbau und setzten ein schmaleres, höheres Bürogebäude hinein (in dem sich die Zentrale des in Wien gegründeten Start-ups Waterdrop befindet, dem auch der Großteil des neuen Lokals gehört).