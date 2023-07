Das Vertrottelungsprogramm, oder der Kickl-Wickel

Ich fürchte, wir nehmen gerade an einem Intensivprogramm zu unserer Vertrottelung teil. Das Mastermind des Programms bleibt, wie bei solchen Veranstaltungen nicht gerade unüblich, in hintergründiger Anonymität verborgen, aber wir wissen, es heißt Gerald Fleischmann und ist Kommunikationschef der ÖVP. Auf der Vorderbühne tummeln sich MoBs wie Wolfgang Sobotka, der täglich in die Medien eilt, als wäre er das politische Murmeltier, dessen Hauptberuf es ist, uns grüßend an seine Existenz zu erinnern.