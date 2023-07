Die erschütterte Allmacht des Kremls

Was hinter den Kremlmauern vor sich geht, war in der langen Geschichte Russlands nie transparent. Aber selbst zu Zeiten des sowjetischen Politbüros waren die Machtverhältnisse leichter zu durchschauen als heute unter der Alleinherrschaft Wladimir Putins. Dennoch ist nicht zu verkennen, wie sehr die Ereignisse der vergangenen Wochen die Position des Autokraten im Kreml erschüttert, wenn auch nicht wirklich gefährdet haben. Von den anhaltenden Nachwirkungen des abgebrochenen Söldneraufstands der Wagner-Miliz unter Jewgeni Prigoschin bis hin zu den geopolitischen Verschiebungen nach dem Nato-Gipfel in Vilnius.