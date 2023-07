„Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich“

Nur zur Erklärung“, beginnt Irene Fuhrmann. Die Cheftrainerin des Fußballnationalteams der Frauen setzt nicht voraus, dass sich Medienvertreter ihren beruflichen Werdegang ergoogelt haben. Oder dass sie mit den Strukturen des Frauenfußballs vertraut sind. „Das hier ist die 2011 eröffnete ÖFB-Frauen-Akademie, in der ich eigentlich keine Funktion mehr habe.“

Fuhrmann deutet auf eine Anlage aus Rasenplätzen, einer Tribüne und einem Wohnheim in einem Gewerbegebiet von St. Pölten. Bis zu ihrer Beförderung zur Teamchefin vor drei Jahren war sie Trainerin in der Akademie. Ihren Arbeitsplatz in einem geteilten Büro – bestückt mit Teamfotos, Postkarten und einer magnetischen Taktiktafel – wollte sie behalten. „Um zu den Nachwuchsteamchefs Kontakt zu halten und bei den Sichtungen dabei zu sein. Um zu sehen, was nachkommt.“