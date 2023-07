„Die Sehnsucht nach dem großen Künstler bleibt“

Der Publizist Wolfgang Ullrich gehört zu den besten Analytikern zeitgenössischer Kultur. In Büchern wie „Tiefer hängen“ (2003) rückt er die Kunst in den größeren Zusammenhang von Konsum und Ökonomie. Mit eleganter Ironie durchleuchtet er die Mechanismen des Kunstmarktes und beschreibt Stars wie Jeff Koons als „Siegerkünstler“. Ullrichs Essays beschäftigen sich auch mit digitaler Kultur, etwa mit Selfies in seinem 2019 erschienenen Buch gleichen Titels.