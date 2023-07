Die vielen Seiten des Label-Imperiums Seayou Records

Mitte der Nullerjahre gründete Ilias Dahimène, damals ein junger Wiener Skater mit Punkrockfaible, ein kleines DIY-Plattenlabel, Seayou Records. Mit der Zeit mutierte der Punk zum etwas anderen Musikbusinesstypen und sein Label zu einem international agierenden Kleinimperium, das sich irgendwann auch das Neo-Austropop-Label Problembär einverleibte und mit Futuresfuture eine Plattform für Hip-Hop schuf.

Nun aber erinnert eine Seayou-Neuveröffentlichung aufs Wunderbarste an die Anfangstage: Die lokale One-Man-Band Combat Beach spielt auf „Effortlessly Cool“ Slackerpop von zeitloser Pracht. Schlicht in der Machart, dabei voll Witz und Originalität, im Punk verwurzelt, aber sonnig gestimmt, trotz aller Melancholie, das Herz stets auf der Zunge. Tolle Songtitel auch, etwa „Venster 99 Is Where Dreams Come Alive, My Bedroom Is Where They Come to Die“. Das zugehörige Lied ist dann aber doch keine Hymne auf einen der besten Konzertorte Wiens, sondern ein großes kleines Lied über Liebe und Lebensentscheidungen.