Doch lieber die Wirklichkeit finden

Der Titel von Peter Turrinis neuem Stück stammt aus Ferdiand Raimunds Lied „Brüderlein fein“: Johannes Krisch gab „Es muss geschieden sein“ für die Raimundspiele Gutenstein in Auftrag, bevor er zuerst seine Rolle und dann auch die Intendanz abgab. 2024 leitet der ORF-Mann Norbert Gollinger die Spiele.

Zuvor läuft noch Turrinis 1848er-Revolutionswerk mit liebenswerten Figuren: Während der Freiheitskampf auf Wiens Straßen immer lauter wird, probt eine Theatertruppe „Der Bauer als Millionär“. Der Leiter (Thomas Frank) will zuerst um jeden Preis weiter Theater machen, dann lieber die Wirklichkeit finden; der Hausmeister (Günter Franzmeier) führt im Hauptberuf standrechtliche Erschießungen durch; im Theater versteckt sich ein liberal gesinnter Fabrikantensohn (Julian Valerio Rehrl), in den sich die junge Mimin verliebt: Johanna Mahaffy spielt sich mit ihren rührenden Umarmungen zur eigentlichen Protagonistin hoch.

Im Prinzip schön: ein Historiendrama „von unten“. Doch leidet der Abend an seiner dramaturgischen Konstruiertheit und Turrinis bekannter Ablehnung jeder Regie-Kreativität. Revolutionär kommt einem hier jedenfalls gar nichts vor. Im Jänner 2024 wandert Stephanie Mohrs Gutensteiner Inszenierung an das Theater in der Josefstadt.