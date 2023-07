Karl Mahrer nun auch auf der Wiener Mariahilfer Straße unterwegs (Foto: Wiener Volkspartei)

Karl Mahrer ist nicht nur Wiener ÖVP-Chef, er geriert sich zuweilen auch als eine Art Straßenreporter, der mit seinem Kamerateam unterwegs in der Stadt von „Lokalaugenschein“ zu „Lokalaugenschein“ vermeintliche Missstände des roten Wien aufzudecken vorgibt. Nicht nur in Favoriten, wo er im Frühjahr empörte Bürger zur Situation rund um den Reumannplatz vor das Mikrofon holte – vor allem ÖVP-Funktionäre, wie sich später herausstellte. Und nicht nur am Brunnenmarkt, wo er gegen afghanische und syrische Marktstandler wetterte, die dort die „Macht übernommen“ hätten. Vergangene Woche auch auf der Mariahilfer Straße, nachdem ihn „mehrere Menschen auf die Verschlechterung der Situation aufmerksam gemacht“ hätten.

Unterwegs mit seinem TV-Team bei seinen investigativen Dreharbeiten entdeckt Karl Mahrer einen Mann, der auf einer Parkbank liegt, und verständigt prompt die Polizei. Sein Kameramann hält die Linse drauf, die Begegnung wird jedoch vom grünen Bezirksrat Silvio Heinze festgehalten und auf Twitter veröffentlicht. Der Neubauer Grüne war zufällig zugegen. Versteckte Kamera können andere auch.