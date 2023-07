Ein Orden für Karl Nehammer

Für mich war der 12. Juli ein Staatsfeiertag: Was letzten Mittwoch geschah, erspart nicht nur Österreich eine Regierung, die unter einem „Volkskanzler“ Herbert Kickl die Orbánisierung anstrebt, sondern auch der EU, dass dieser Kanzler in ihr mit Erfolg die Interessen Wladimir Putins vertritt. Karl Nehammer verdient dafür in meinen Augen einen Orden: Nichts hat ihn dazu gezwungen, eine Regierungskoalition mit der Kickl-FP auszuschließen – er hat sich damit vielmehr um die Möglichkeit gebracht, in den auf diese Weise unausweichlichen Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ jeden Wunsch durchzusetzen, indem er ihr die Zusammenarbeit mit der FPÖ androht. Das ist für einen VP-Obmann neu.

Der 12. Juli verlief wie ein Krimi. In der Neun-Uhr-„ZiB“ ließ Nehammer bekanntlich nur wissen, dass er Kickl für ein „Sicherheitsrisiko“ hält, weil er sich gegen die Teilnahme an Sky Shield ausspricht, aber erst in der „ZiB 2“ zog er daraus die Konsequenzen: Auch er schließe aus, mit der Kickl-FPÖ zu koalieren. Armin Wolf tat 15 Minuten lang absolut alles, um diese Aussage in Stein zu meißeln. Er hielt Nehammer vor, dass ja auch Johanna Mikl-Leitner versprochen habe, nie mit der Landbauer-FPÖ zu koalieren, und es dann doch getan habe – Nehammer pochte auf den wesentlichen Unterschied zwischen Bund und Ländern; als Wolf ihm zuletzt vorhielt, dass Kickls Einwände gegen Sky Shield ja keineswegs das Abwegigste sei, das er geäußert habe, blieb Nehammer zwar zu Recht dabei, diese Ablehnung eine nicht hinnehmbare Gefahr zu nennen, aber ich glaube, dass er nur einen möglichst einsichtigen Anlass gesucht hat, sich von Kickl zu distanzieren: Auch ihm graut vor diesem Mann.