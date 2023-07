Erinnerungen an Algerien: Verdeckte Bilder, vergessene Freiheitskämpferinnen

Man bezeichnet sie als „Pieds-noirs“, also „Schwarzfüße“: jene Europäer:innen, die während Frankreichs Herrschaft in Algerien lebten. Als das Land 1962 unabhängig wurde, zogen die Franzosen ab; viele trauern dem Kolonialstaat bis heute nach. Die syrische Künstlerin Huda Takriti widmet ihre erste Soloschau in der Galerie Crone der Frage, wie heute an „Algérie française“ und den Befreiungskampf bis zur Unabhängigkeit 1962 erinnert wird. Takriti, Jahrgang 1990, lebt seit 2016 in Wien. 2020 erhielt sie den Preis der Kunsthalle Wien, 2022 gewann sie das Vordemberge-Gildewart-Stipendium. Wie wird mit Dokumenten Geschichte (re-)konstruiert, wie entsteht kollektive Erinnerung? Besonders interessiert Takriti dabei die politische Rolle der Frau im arabischen Raum.