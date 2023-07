Erotik und Ironie

Wenn vom Jahr 1968 die Rede ist, dann denkt man an zwei Revolten und wirft sie gerne in einen Topf: den Pariser Mai und den Prager Frühling. Milan Kundera hat dem immer widersprochen. Er hielt den Pariser Mai für eine Jugendrevolte aus dem Genius der Unerfahrenheit, der Poesie, der Fantasie. Der Prager Frühling hingegen war von der postrevolutionären Skepsis lebensgeprüfter Erwachsener inspiriert. Seine Wortführer waren Schriftsteller und Intellektuelle der mittleren Generation, geprägt durch die Erfahrung des Stalinismus – Menschen wie Milan Kundera, der 1929 geboren wurde und mit 18 Jahren der eben an die Macht gelangten Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei beitrat, diesen Schritt aber bald bereute.

Kunderas stark autobiografischer Debütroman „Der Scherz“ von 1965 bündelt seine Grunderfahrungen und seine Haltung zur Welt und nimmt viele seiner Lebensthemen bereits vorweg, die in Variationen sein gesamtes späteres Erzählwerk prägen werden. „Der Scherz“ erzählt von einem jungen, kommunistischen Studenten in Prag, der sich im Sommer 1948 auf einer Ansichtskarte einen ketzerischen politischen Witz erlaubt und dafür von der Universität verwiesen, aus der Partei ausgeschlossen und für Jahre in ein Strafbataillon gesteckt wird. Dieser Scherz zerstört sein Leben, denn die Partei versteht keinen Spaß. Jahre später will sich der Held am Urheber der Verwüstung seines Lebens rächen, indem er ihm die Ehefrau wegnimmt, sie verführt und schändet. Doch die Revanche misslingt auf tragikomische Weise. Böse Ironie: Die Frau ist eine Masochistin und genießt es, besudelt zu werden, und dem Ehemann, der sich ohnehin scheiden lassen will, tut er einen Gefallen.