Fischerstiefel und Stringtanga

Selbst Fischer-Gummistiefel schauen an Lau Lukkarila und Luca Bonamore sexy aus. Sie ragen bis zu den Oberschenkeln hinauf, die Unterhosen sind ausgeschnitten, die Hintern frei, die muskulösen Oberkörper nackt. Das Duo tanzt in ihnen eine Mischung aus erotischem Lapdance und coolem Hip-Hop-Tanz.

In der gemeinsamen Arbeit „Lapse and the Scarlet Sun“ gehen die Beiden eine zügellose Club-Affäre ein. In einer imaginären Karaoke-Bar treffen sie als Ikonen aufeinander: Sie werden zu Marlene Dietrich und Beyoncé. Das Stück feiert bei Impulstanz seine Uraufführung. Das Ikonische nimmt man ihnen sofort ab. Beim Fotoshooting für den Falter posieren sie in der Steppe der Seestadt. Sobald die Kamera auf sie hält, wird der Blick noch einen Tick intensiver, die Körperhaltung noch gespannter.