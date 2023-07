Frau Fuchs, Direktorin der Daten und Königin der Kinderwelt

Barbara Fuchs war die treibende Kraft hinter der dieswöchigen Titelgeschichte. Zufall ist das keiner. Was weniger daran liegt, wie bestimmt die geschätzte Kollegin auftreten kann, als vielmehr an der Tatsache, dass sie die Königin der Falter-Kinderwelt ist.

Babsi betreut das Servicehandbuch „Kind in Wien“ des Falter Verlags, verfasst das Kinder-Lexikon in der Falter:Woche und liefert den wöchentlichen „Kind in Wien“-Newsletter, den Sie auf unserer Website kostenlos abonnieren können und dann stets mittwochs in Ihrem E-Mail-Postfach haben. Auf Pressetexte mag sich Fuchs dabei nicht verlassen: Ihre eigenen Kinder, sieben und fünf, helfen tatkräftig mit, die diversen Angebote auf Herz und Nieren zu prüfen. Damit nicht genug, trägt die 42-jährige Wienerin auch noch den Titel „Leitung Datenservice“: Seit Programm-Legende Lisa Kiss in Pension gegangen ist, verantwortet sie die Vollständigkeit unserer Veranstaltungsdatenbank.