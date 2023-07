„Im Stadium des Hexenprozesses“

Eigentlich sollte dieser Fall längst erledigt sein. Am 8. Februar dieses Jahres hätte sich der Angeklagte Florian Teichtmeister vor einem Einzelrichter des Wiener Straflandesgerichts wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verantworten sollen. Es wäre ihm wohl aufgrund der geltenden Rechtslage und der von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Gutachten nicht viel passiert.

Der Ex-Burgschauspieler und gefallene Filmstar („Corsage“), geständig in Bezug auf den Besitz von mehr als 58.000 verbotenen Dateien, wäre wegen „Besitzes von pornografischen Darstellungen Minderjähriger“ verurteilt worden. Bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe droht der Paragraf 207a StGB in diesem Fall an. Da Teichtmeister nicht nur geständig war, sondern mit den Behörden kooperierte und mehrere Therapien absolviert, wäre nur eine Verurteilung auf Bewährung die Folge gewesen – und eventuell eine richterliche Auflage, seine Therapie fortzusetzen.