„Jetzt watschen wir den Minister 3–4 Tage ab und dann inserieren sie wieder und dann sind wir wieder Freunde“

Die Dauer: ungewöhnlich lang. Der Zeuge: durchaus offen. Der Inhalt: mehr als brisant. Am 6.7.2023 lud die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den ehemaligen Österreich-Ressortleiter der Kronen Zeitung zu sich in die Wiener Dampfschiffgasse. Das Österreich-Ressort ist nicht irgendein Ressort in der Kronen Zeitung, sondern dasjenige, wo vor allem die Politikberichterstattung stattfindet. Und Thomas Schrems – so heißt der Zeuge – ist nicht irgendein Journalist.

Mehr als 20 Jahre hat er bei der „Krone“ gearbeitet, bevor er 2014 aus eigenen Stücken ausschied. Weil, so erklärte er es in einem Interview gegenüber dem Falter vor zwei Jahren, das „korrupte System einfach nicht mehr ertragen“ haben will. In einer Einvernahme, die laut Schrems bis in die Abendstunden dauerte, hat er dieses „korrupte System“ nun gegenüber der WKStA aus seiner Sicht aufgezeichnet. Man kann es auch so sagen: Mit Thomas Schrems legt ein Insider aus dem Inner Circle der Krone Zeugnis ab, einer, der die Gepflogenheiten kennt, weil er diese selber jahrelang mitgetragen hat. Und er legt Zeugnis nicht irgendwo ab, sondern vor der WKStA unter Wahrheitspflicht. Seine Aussagen liegen dem Falter exklusiv vor.