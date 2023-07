Vergangene Woche bekam ich Schimpfer, weil man in meiner Kolumne unfreiwillig über die Analdrüse des Hundes lesen musste. Wäre nicht notwendig gewesen. Gut, wenn man mir so was sagt, ich beherzige gerne Empfehlungen, was normal zu sein hat in einem Text, in dem es um die Unmöglichkeit der Definition von „normal“ geht.

Heute geht’s also nur ein bisserl um Essen. Kleiner Tipp: zwei Wochen nach Schulschluss nachsehen, ob in den Taschen der Kinder noch Jause drin ist = zu spät. Kann man gleich bis Herbst warten. Ich habe zwar in den letzten Tagen vor den Ferien gar nichts Essbares mehr mitgegeben. Aber es wurde wohl last minute eine Wurstsemmel gekauft.

Die war ein guter Griff. Sie hat sich prächtig entwickelt. Ihre Präsenz ist zu einem Maximum ausgebaut, der Geruch ist atemberaubend und lenkt von ihrem eingedörrten Geschrumpel ab. Sie hat Freunde gefunden in Form von Pilzen. Ihrer Gurkenabteilung ist bereits so eine Art Frisur gewachsen, muss sagen, sieht flott aus.