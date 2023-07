Lieber Bot als tot

Nicht Dürre und Flut kündigen die Apokalypse an, sondern die künstliche Intelligenz (KI). So zumindest liest sich die Warnung, die unlängst von einer Gruppe führender Wissenschaftler und Technologieunternehmer formuliert wurde. Das Statement besteht lediglich aus einem Satz. Ohne zu konkretisieren, worin die Gefahr besteht, setzen die Autoren KI auf eine Stufe mit Pandemien und dem Nuklearkrieg. „Es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern.“

Der offene Brief stellt den Höhepunkt einer medialen Eskalation dar, die vergangenen November mit dem Launch des KI-Programms ChatGPT begann. ChatGPT ist ein textbasierter Chatbot – also so etwas wie ein Sprachroboter –, der auf schriftlichen Zuruf („prompt“) Fragen beantwortet oder auch Briefe, ja sogar Websites erstellen kann. Obwohl KI bereits jetzt in unzähligen Anwendungen – vom Übersetzen bis zum Staubsaugen – im Einsatz ist, markiert ChatGPT eine Wende.