Marina Otero: Radikale Lebenskunst

Autofiktionales ist nicht nur in der Literatur ein Trend, sondern auch in der Performance-Szene. Bei Impulstanz treten heuer gleich mehrere Künstler:innen mit Stücken auf, in denen sie sich mit der eigenen Biografie und dem eigenen Werk auseinandersetzen.

Neben Größen wie Jérôme Bel, Olivier Dubois oder Boris Charmatz kommt auch Marina Otero mit einer sehr persönlichen Arbeit. Die Tänzerin und Choreografin gründete das Projekt „Remember to Live“, das darauf basiert, ein Werk über ihr eigenes Leben zu schaffen, das erst am Tag ihres Todes enden wird. Bei Impulstanz ist sie mit zwei Performance-Abenden zu Gast. In „FUCK ME“ erzählt ein halbes Dutzend nackter Männer die Geschichte dieser radikalen Künstlerin. Durch das Tanzen hat die 39-Jährige ihren Körper zugrunde gerichtet, daher lässt sie auf der Bühne nun andere für sich auftreten. Im Stück geht es um ein dunkles Familiengeheimnis: Oteros Großvater war Geheimdienstoffizier der argentinischen Militärdiktatur.

Im Solo „LOVE ME“ (Schauspielhaus, 28.7.) erzählt die in Spanien lebende Tänzerin von ihrem Abschied aus Argentinien. Sie habe es dort nicht mehr ausgehalten, meint Otero, die düstere Performance sei ein Abschied. Nach der Uraufführung in Buenos Aires verließ sie ihre Heimat. Nun kommt sie erstmals nach Wien.