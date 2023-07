Bibiana Zeller (1928–2023)

Bibiana Zeller lebte für die Show. Die Karriere der 1928 in Mauer bei Wien geborenen Schauspielerin begann 1950 am Theater in der Josefstadt und führte sie 1972 ans Wiener Burgtheater. Berühmtheit erlangte sie in den frühen 1980er-Jahren durch ihre Rolle in der satirischen Krimiserie „Kottan ermittelt“. Zeller hat das Rampenlicht nie verlassen. Noch 2012 trat sie am Burgtheater in „Nach der Oper. Würgeengel“ auf, 2016 war sie in dem Film „Die Blumen von gestern“ zu sehen. 1998 wurde die Künstlerin mit dem Berufstitel Kammerschauspielerin ausgezeichnet. Am 16. Juli ist Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren in Wien verstorben.

Kiew-Biennale

Die fünfte Ausgabe der Kiew-Biennale findet nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Warschau, Wien und Berlin statt. Einige Kunstevents gehen in den ukrainischen Städten Kiew, Iwano-Frankiwsk und Uschhorod über die Bühne. Die Biennale beginnt im Oktober 2023 in Kiew und Wien und endet 2024 mit Veranstaltungen in Berlin. Zentraler Ausstellungsort in Wien wird das ehemalige Atelier im Augarten sein, das seit dem Abzug der Thyssen-Bornemisza Art Contemporary leer steht. Die Ausstellung eröffnet am 17. Oktober. Zu den Organisatoren der Kiew-Biennale zählt tranzit.org, eine Kulturinitiative der Erste Bank.