Menschen, die auf Pinguine starren

Denn sie wissen, was sie tun: Sobald die glänzenden Fischkörper die Wasseroberfläche erreicht haben, tut es ihnen die Schar an Felsenpinguine nach. Die gelben Haarschöpfe liegen nun eng am Kopf an, aus dem dichten Gefieder steigen Bläschen auf. Ein paar verwirrte Individuen betteln zuerst den Tierpfleger an, dieser schmeißt nun nicht nur die Heringe, sondern auch die kompakten Pinguinkörper ins Wasser. Zur Belustigung der Besucher, die ihre von Schweißperlen gezierten Nasen nur noch fester an die kühle Scheibe drücken.