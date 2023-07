Ein bisschen nach Sommerloch klingt die Wortschöpfung „Barbenheimer“ schon. Social-Media-Nutzer meinen damit die Koinzidenz, dass zwei Blockbuster – „Oppenheimer“, Besprechung auf Seite 31, und „Barbie“ – justament am selben Tag, dem 20. Juli, in den Kinos anlaufen. Welchen Film also zuerst anschauen? Ungeheuerlich, so eine wichtige Entscheidung, bei 34 Grad!

Das mysteriöse „Barbie“-Marketing hat uns erlöst: Der Pressetermin liegt so knapp vor dem Kinostart, dass eine Vorabkritik nicht möglich war. Insofern keine Spoiler von unserer Seite. Ich persönlich freue mich ja mehr auf „Barbie“ als auf „Oppenheimer“. Dessen superhohe 18(!)-k-Auflösung ist mir relativ egal, und überhaupt: Es ist Sommer, pink und pinker soll das Leben sein. Und wer weiß, vielleicht ist Regisseurin Greta Gerwig, die mit „Lady Bird“ für den Oscar nominiert war, ja wirklich eine feministische Persiflage auf die anorektisch konstruierte Plastikpuppe gelungen. Übrigens: Wenn man Gerwig googelt, poppen rosa Sterne am Bildschirm auf. Try it out!