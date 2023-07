Seid nett zu Gästen!

Meine Frau ärgert sich über den Zustand der Welt. Sie ist empört über die Taliban und wie sie Frauen versklaven, empört über die Despoten in gescheiterten Staaten, das Unwesen, das die Wagner-Milizen treiben, über Putin sowieso. Und da sagt sie: „Man müsste eine internationale Streitmacht aufstellen, die diese Schurken entfernt und die Menschenrechte durchsetzt. Wenn die USA, Europa und China das wollen, muss es doch gehen.“

Und da sage ich: „Die USA, Europa und China verstehen sich nicht gut genug, um so etwas auf die Beine zu stellen.“ Fehlendes Verständnis ist das Problem in dieser Welt. Neben den Problemen der Gier und dem Streben nach Macht (ungefähr dasselbe).

110 Prozent Fettgehalt

Wie wenig Spitzenpolitiker füreinander Verständnis haben können, wurde letztens beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in Paris deutlich. Lula war bei Emmanuel Macron zu Gast und wurde glanzvoll bewirtet. Details über das Menü gab der Palast nicht bekannt. Bekannt wurde allerdings, was Lula dazu zu sagen hatte: Portionen winzig, nicht so toll, gerade noch überlebt.