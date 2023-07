Stadionrock mit Schamgefühl und die Ballade der mittleren Jahre

Blur holten neulich nach, was ihnen in ihrer imperialen Phase in den 1990ern versagt blieb, und spielten zwei Heimspiele vor 180.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion. Damon Albarn amüsierte sich prächtig und war sehr gerührt. Nur zwischendurch – vor „Song 2“ – wurde er einmal kurz nachdenklich. Und schämte sich ein bisschen.

Es habe schon etwas Lächerliches an sich, wenn alte Männer über die Bühne hüpfen. Um den Ball prompt ans Publikum weiterzuspielen: „Ihr habt uns so gemacht, also ist es euer Fehler.“

Mit Mitte 50 unternehmen die Bandmitglieder Albarn, Graham Coxon (Gitarre), Alex James (Bass) und Dave Rowntree (Schlagzeug) einen launigen, zweistündigen Streifzug durch Hits und B-Seiten ihres Backkatalogs. Die Songs haben sich gut gehalten. Die Musiker auch. Die Chemie untereinander stimmte.