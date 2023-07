Stadt der Kinder

Wissen ist wunderbar Die Kinderuni on Tour macht wieder für jeweils vier Tage Halt an öffentlichen Plätzen in Wien, um den Nachwuchs für Wissenschaft zu begeistern und Neugier für die Forschung zu wecken. Im mobilen Hörsaal halten Wissenschaftler:innen an frei zugänglichen Orten Vorlesungen für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Jeder Tag widmet sich einem anderen Thema. Zu allen Terminen können die Kinder einfach vorbeikommen, ohne sich vorher anzumelden.

Verschiedene Orte in Wien, 24.7. bis 1.9.; kinderuni.at

Kinder an die Macht

Das Wiener Rathaus verwandelt sich unter dem Titel „Rein ins Rathaus!“ für fünf Tage in eine Kinderstadt, Einlass strikt nur für Sechs- bis 13-Jährige. Wer will, kann seine Holli-Cents, die eigene Währung der kleinen Welt, im Spielzeugshop auf den Kopf hauen oder brav zur Bank tragen und etwas „sparen“. Aber bekanntlich kommt von nichts nichts, also heißt es am Arbeitsamt erstmal einen Job finden. Wie wäre es, als Kellner:in in einem Lokal zu arbeiten? Oder das nächste große Bauprojekt für die Stadt zu leiten? Studieren ist natürlich auch möglich, aber eventuell weniger lukrativ. Also doch besser gleich Politiker:in werden, das ist vielleicht nicht so schwer? An einem der Tage gibt der Bürgermeister der echten Stadt sogar selbst über seinen Job Auskunft.

Wiener Rathaus, 21. bis 25.8. (Eintritt frei)

Baustellen-Musik

Kinder lieben Baustellen. Nun kommt eine zum Kultursommer. Die Performerin Regina Picker und die Musikerin Julia Schreitl tauchen in „Buddeln, Baggern, Bauen“ (ab 4 Jahren) gemeinsam ein in die verborgenen Schichten der Erde und ihrer Lebewesen. Aus den Klängen von Bodenmaterialien, Werkzeugen und Blasinstrumenten entsteht jede Menge Musik: Wie klingt Erde, wenn man draufsteigt oder mit dem Bagger drüberfährt?

Währinger Park, 22.7., 10.30 sowie Reithofferpark, 4.8., 10.30 (Eintritt jeweils frei)

Labor im Burgtheater

Von der Liebe und den Missverständnissen zwischen den Generationen erzählt Theo Fransz’ Kinderstück „Liebe Grüße … Oder wohin das Leben fällt“, das im September im Burgtheater Premiere feiert. Davor können Kinder von sechs bis zwölf Jahren in den Sommerferien zusammen mit zwei Theaterpädagoginnen noch selbst in einem Theaterlabor (Anmeldung bis 15.8.!) in den Strom der Zeit eintauchen: Wie waren meine Eltern als Kind? Wie werde ich als Erwachsene sein? Und was haben Oma und Opa gemacht, als sie so alt waren wie ich? Zum Schluss gibt es eine Präsentation.

Burgtheater, Probebühne, 31.8. bis 2.9.

Finde dein Krafttier

Seestern, Bär oder Katze? In ihrer Public-Moves-Tanzstunde „Power Animals“ (Goethehof, 22.7., 17.00) helfen Johanna Figl und Martina Rösler den Teilnehmer:innen spielerisch, ihr eigenes Tier zu finden, das sie unterstützt und stärkt. Die leiwande Reihe Impulstanz Public Moves bietet noch bis 4. August täglich mehrere kostenlose Open-Air-Klassen. Jedes Alter und jedes Level ist willkommen. Warum nicht mit den Kids auch zu Bollywood, HipHop oder Yoga?

Elfen, Buddha oder Gott?

„Ich war so beleidigt auf Gott, wie mein Opa gestorben ist“, sagt Gabi in „Gott und die Welt“. Die tolle Wiener Kindertheater-Gruppe schall- undrauch agency hat für ihr Stück zum Thema Religionen etwa in der Synagoge, in der Moschee und im Buddhistischen Zentrum recherchiert. Die Performer:innen erinnern sich an ihre Kindheit und erzählen, woran sie heute so glauben: an Elfen zum Beispiel. Dazwischen gibt es feine Lieder. Eine witzige und kluge Performance, die ihr junges Publikum ab sechs Jahren ernst nimmt und – Gott sei Dank – beim heurigen Kultursommer gleich zweimal aufgeführt wird.

Schrödingerplatz, 29.7., 10.30 Meischlgasse ASK Erlaa, 30.7., 10.30 (Eintritt jeweils frei)

Virtuelle Tierwelten im Schlossgarten

Ein zahmer Löwe, ein wallonisches Schaf, freche Meerkatzen: Prinz Eugen legte einst in seinem Park eine sogenannte Menagerie an, die während ihres 20-jährigen Bestehens über 100 unterschiedliche Tiere beherbergte. Im Belvedere sind die Viecherln dieses Privatzoos nun wieder unterwegs, zumindest virtuell. Ein zeitgemäßes Wischtelefon genügt, um sie mit dem rund 40-minütigen Augmented-Reality-Spiel „The Fantastic Palastics“ im Schlossgarten aufzustöbern. Der Rundgang startet bei einer der beiden steinernen Sphinxen vor dem Hauptgebäude. Mit einem integrierten Plan scannen die Kinder das Gelände ab; wer ein Tier findet, muss es schnell füttern. Am Ende gibt es ein Gruppenbild. Eine schöne Idee, um Gaming-Versessene ab acht Jahren an die frische Luft zu bringen.

Es gibt Eis!

Der Kindersommer Neubau versüßt Kindern und Jugendlichen die letzten Ferienwochen mit zahlreichen Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Unter anderem im Andreaspark mit Magie und Spaß von Zauberlehrling Zwicky (26.8., 10.30), im Josef-Strauss-Park machen Feuerwehr, Polizei und Rettung Halt (30.8., ab 10.00), zeitgleich baut die Parkbetreuung der „Cult.kids“ dort mit den Kindern einen kleinen Roboter. Und ohne Eis kein Sommer: Bei Bortolotti mixen (und verkosten) die Kids gemeinsam das Gefrorene (27.8., 15.00; Anmeldung erforderlich).