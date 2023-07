Teilen ist schwer

Liebe Frau Andrea, einigen Aussagen im sonst eher einfachen Politikersprech kann ich nicht folgen und bitte um Nachhilfe. Was bedeutet „dreimal mehr“? Das Gleiche wie „das Dreifache“ oder im Wortsinn „das Vierfache“? Jetzt kommt aber noch ein viel schwierigeres Problem: Was bedeutet „dreimal weniger“? Das Gleiche wie „ein Drittel“ oder im Wortsinn „minus zwei Drittel“? Warum wird so uneindeutig gesprochen? Oder liegt hier vielleicht Dummheit vor? Die Beantwortung dieser Fragen wird den Lauf der Welt nicht verändern, würde mich aber trotzdem freuen. Franz Schlechta, per E-Mail

P.S.: Ihre Kolumne ist immer ein Highlight.

Lieber Franz,

ich verstehe Ihren Unmut, mein eigener wird gemildert durch die Aussicht auf Problempermanenz. Generell reden wir aneinander vorbei. Politiker wollen genau dies verhindern. Sie wollen sich verständlich machen. Dabei gibt es drei Strategien. So zu sprechen wie die Zielgruppe, so wie man selbst und so, als wäre man klüger als die Zielgruppe. „Dreimal mehr“ und „dreimal weniger“ entspräche den beiden erstgenannten Verfahrensweisen. Gemeint sind in den von ihnen mitgebrachten Beispielen ganz sicher immer das „Dreifache“ und „ein Drittel“. Die Verwendung der komparativen Indefinitpronomen „mehr“ und „weniger“ soll Bedeutung verstärken. Und Verstärkung ist alles im politischen Sprechgeschäft.