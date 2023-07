Vom Kuschelkater zur Wildkatze: „Lou“

Es ist kein großes Werk im Sinne von spektakulären Kulissen oder Staraufgebot an Schauspielern. Die Hauptrolle in „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“ spielt ein Kätzchen. Geboren als Stadtkatze auf einem Pariser Dachboden, wird es – nachdem seine Mutter bei der Jagd auf eine Ratte verunglückt ist – vom Mädchen Clémence gefunden und adoptiert. Der tapsige Stubentiger ist nun der Freund der Zehnjährigen, der immer zuhört. Er schläft bei ihr im Bett, leckt ihr die Hand, wenn sich ihre Eltern wieder einmal streiten, und darf sogar mit ins Wochenendhaus in den Bergen.

Hier gibt es kein faules Herumliegen wie im Stadtaltbau, wo sich bestenfalls die Tauben vorm Fenster aufplustern. Im Wald, in dem sich Lou zwischen Eulen und Wildschweinen herumtreibt, lauern Gefahren. Wie in der Natur gehen die Abenteuer nicht immer glimpflich aus. Das besticht an diesem Film: Er ist zwar für ein Kinderpublikum gemacht, die Handlung ist aber nicht zu vorhersehbar.

Regisseur Guillaume Maidatchevsky ist Dokumentar- und Naturfilmspezialist. Er lässt Tiere Viecher sein, heftet sich mit der Kamera an ihre Fersen, vermenschlicht sie nicht. Mit dem atmosphärischen Filmsound gab sich der Franzose besondere Mühe. Als Zuseherin fühlt man sich wie mit dabei im Dickicht.