In seinem Heimatort Altaussee gab er eine Lesung im Salzbergwerk, auf einem Fluss mitten im See eines alten Salzstocks, das Publikum lauschte am Ufer.

Noch unklar ist, was mit seinem Konzern Concord passiert. Der hatte allein in einem Jahr 80 Milliarden Rubel für die Verkostung der russischen Armee kassiert.

Baugrund mit sensationellem Meerblick: Dieser großzügige Baugrund befindet sich in absoluter Ruhe und Höhenlage in Neusiedl am See.

Aus immobiliensuche.edireal.com