Wurzelbacher und Mateschitz

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Joe the Plumber. Der Mann heißt eigentlich Samuel Joseph Wurzelbacher und stammt aus dem US-Bundesstaat Ohio. Er erlangte im US-Präsidentschaftswahlkampf 2008 als „Joe the Plumber“ (Joe, der Installateur) Berühmtheit, nachdem er mit Barack Obama bei einem Wahlkampfbesuch in Ohio vor laufenden Kameras über dessen Steuerpläne diskutiert hatte. Von da an war „Joe the Plumber“ in US-Medien eine Chiffre für den fleißigen Mittelstandsamerikaner: Was bedeutet die Steuerreform für Joe the Plumber? Kann sich Joe the Plumber eine Krankenversicherung leisten? „Otto Normalverbraucher“ hatte ein Gesicht bekommen.