118.566 freie Jobs, 307.732 Arbeitslose – was läuft da falsch?

Kaum jemand kennt den Arbeitsmarkt so gut wie die neue AMS-Chefin Petra Draxl. Ein Gespräch über den Jobbooster Klimawandel und wieso Österreich städtischer werden muss

Nina Horaczek, Barbara Tóth Politik, FALTER 30/2023 vom 25.07.2023

Die neue AMS-Chefin Petra Draxl in ihrem Büro, fotografiert an einer Stelle, an der gerade nicht umgebaut wird (Foto: Heribert Corn)