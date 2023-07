Alles gerät zum Glaubenskonflikt

Auch die Veränderung ist nicht mehr das, was sie einmal war. Gesellschaftliche Veränderungen treten heute nicht mehr als Programm oder Utopie in Erscheinung, sondern in neuer Form: als Störungen. Das trifft sowohl auf die geschlechtersensible Sprache wie auf den Umweltaktivismus zu. So ist der Genderstern eine intendierte typografische Störung, eine Irritation sprachlicher Gewohnheiten. Und auch die Aktionen der „Letzten Generation“ verstehen sich als bewusste Unterbrechungen, als Störungen von Abläufen. Etwa des Autoverkehrs.