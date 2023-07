Beim Popfest Wien ist heuer viel Pop drin und auch die Mischung haut gut hin

Das Popfest Wien haben heuer die Musikerin und Theaterregisseurin Anna Mabo und der Elektroniker Dorian Concept kuratiert. Die Chemie dürfte passen: Selten hatte das Gratis-Festival auf dem Karlsplatz ein so rundes, ansprechendes Programm, das viele Geschmäcker bedient, ohne beliebig zu werden. Das Popfest 2023 ist eine große Bühne für lokale Rapperinnen (siehe Feuilleton), viel Pop ist auch drin, Ausfransungen in Richtung Jazz sind möglich.

So bunt wie toll ist etwa der Freitag, an dem Ankathie Koi nach ihrer Babypause in großem Stil auf die Bühne zurückkehrt. Die in Wien hängen gebliebene bayrische Discopop-Rakete ist als Performerin eine Naturgewalt, an guten Songs herrscht auch kein Mangel. Ja, sie liebt die 80er. Nur erschöpft sich ihre Kunst nicht in Posen und Zitaten, Ankathie Koi ist auch eine ausgeschlafene Songwriterin, die nun neue, deutschsprachige Songs vorstellt. Besonders „Du bist heiß“ hat das Zeug zum Hit (Seebühne, Fr 19.30).

Eine Stunde vorher wird dort Pressyes auftreten, das aktuelle Projekt des Songwriters René Mühlberger. Als junger Mann machte er in den Nullerjahren mit der Indiepopband Velojet auf sich aufmerksam. Mit Pressyes hat der Globetrotter im Zeichen von schwelgerischem Pop mit Sixties-Einschlag seinen musikalischen Hafen gefunden. Für den krachenden Abschluss auf der Seebühne sorgt um 22 Uhr das Indierock-Quartett Bipolar Feminin mit seiner mitreißenden Mischung aus Wut und Euphorie.

Indoor geht es am Freitag etwa mit einem raren Heimspiel der Wiener Elektronicagröße Fennesz weiter (TU Kuppelsaal, 23.00), danach punken im TU Prechtlsaal die Youngsters Leftovers (1 Uhr) sowie die Rabiatperle Franz Fuexe (2 Uhr). Am Samstag locken unter vielen anderen die Publikumslieblinge Buntsprecht (21.45), die entdeckenswerte Popstimme Sofie Royer (19.30) und Ein Gespenst, die Band des Autors Elias Hirschl (17.00, alle Seebühne). Den sonntäglichen Schlusspunkt in der Karlskirche setzen ab 21 Uhr Songwriterin Edna Million, Tausendsassa Lukas Koenig und die schwermütige Rosa Anschütz.