Das Normalschnitzel. Ein österreichisches Drama

Man kann die ganze sogenannte Normalitätsdebatte mit zwei Zitaten erledigen. Eines nehme ich aus der Kronen Zeitung, wo ein innenpolitischer Kommentator klagend ausrief: Was für ein Scheißniveau einer Scheißdebatte, oder so ähnlich.

Im neuen Buch von Franz Schuh, das ich für diese Ausgabe besprechen durfte (Seite 29), gibt es eine sehr lustige Rede eines Salzburger Festspielwirts, des Niederlechner Burschi („Eigentlich heiße ich nicht Burschi, sondern Hansjörg. Aber die Netrebko hat mich immer Burschi genannt. Burschi, kumm her da, hat sie g’sagt in ihrem perfekten Russisch“). Dieser Burschi, Chef der Blassblauen Gans, trägt also seine Festspiel-Kolumne vor, in der er unter anderem sagt: „Der Kafka-Franz hat des eh ganz anders gesehen. Als ihm sei Vater g’sagt hat: Du bist ja net normal, hat der Franz frech zruckgredt und g’sagt: ,Eh leiwand. Normal is der Weltkrieg.‘“