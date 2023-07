Die Causa Rammstein: Schlimmer geht immer

Dreihundert gegen 60.000: Klingt nach David gegen Goliath, nur war David diesmal chancenlos. Rund 300 Personen demonstrierten in Berlin kürzlich gegen das erste von drei Stadionkonzerten Rammsteins; Fans reagierten unbeeindruckt bis aggressiv. Am 26. Juli dürfte sich das Szenario in Wien wiederholen: Deutschlands erfolgreichste Rockband wird im Ernst-Happel-Stadion das erste von zwei Wien-Konzerten spielen – begleitet von einigen Wackeren, die „Keine Bühne für Täter!“ rufen.