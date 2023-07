Ergötzung: „Verrückt nach Figaro“

Das heilige Feuer bricht manchmal unverhofft aus. Millie (Danielle Macdonald) jedenfalls ist überzeugt, dass es in ihr lodert. So hängt die Fondsmanagerin ihren Job in London an den Nagel: Sie muss Opernsängerin werden! In den schottischen Highlands nimmt sie Unterricht bei der ehemaligen Diva Meghan, die zwar Menschenfeindin, aber auch abgebrannt ist; Joanna Lumley spielt sie mit stählernem Sarkasmus. Zum Aufgeben bringt die Tyrannin ihre eigentlich längst zu alte, aber gewitzte Schülerin jedoch nicht. Diese ist wirklich bei Stimme und scheint bald bereit, am ersten Wettbewerb teilzunehmen.

Damit es nicht allzu glatt läuft, flicht das ansonsten entspannte, unverbissene Drehbuch zur Komödie „Verrückt nach Figaro“ diverse Komplikationen ein, die sich in der Figur von Meghans erstem Schüler, Max (Hugh Skinner), bündeln. Der wandelt sich indes flugs vom Rivalen zum Komplizen: Millie versteht es, Herzen zu gewinnen.

Regie führt der höfliche Routinier Ben Lewin, der gern in bukolischen Landschaftspanoramen mit Arienbegleitung schwelgt. Für bodenständige Dialogpointen sorgt der lebenskluge Wirt Ramsay (Gary Lewis), dessen einziger Gast, Millie, mächtig zum Wirtschaftswachstum des Dörfchens beiträgt. Werden sich ihre Träume erfüllen? Der Film ist kompromissbereit.