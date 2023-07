Frisch, saftig, spartanisch

Als der Ratsherr befiehlt, den Sexstreik der Frauen mittels homosexueller Triebabfuhr zu unterlaufen, zieren sich die Soldaten. Das verwundert etwas, schließlich befinden wir uns im Athen des Aristophanes. Hatten die alten Griechen diesen Trick nicht längst heraus?

Athener und Spartaner bekriegen einander schon seit Jahrzehnten. Die Frauen wollen Frieden, sie verweigern sich ihren Männern, bis dieser hergestellt ist. Die 2500 Jahre alte Komödie „Lysistrata“ bietet in ihrer Simplizität die ideale Vorlage für das Lachspektakel „Ella, Ella“ (griechisch für „Geht scho, geht scho!“). In der Regie von Ruth Brauer-Kvam dienen Choreografien und Gesang, Wortwitze, Geschlechter- und Griechenlandklischees heftigem Geblödel. Dass das zwar meistens deppert, aber selten peinlich ist, liegt am Gespür von Komik-Kapazundern wie Florian Carove, Theatersommer-Haag-Intendant Christian Dolezal und – besonders lustig – Lisa-Lena Tritscher als Lampito, Vertreterin Spartas. Sie bellt steirisch und ist auch sonst sehr lustig.

Das gesamte Leading-Team der Produktion besteht passenderweise aus Frauen: Selbst auf der Bühne steht die musikalische Leiterin Ingrid Oberkanins und treibt rhythmisch die Friedensaktion voran – die am Ende, unterstützt von Mitgliedern des lokalen Gesangschors, geradezu Hippie-mäßig triumphiert.