Gabriels: Angels & Queens Part II

Foto: Deluxe

Elton John hält Gabriels für den spannendsten Act seit zehn Jahren. The Observer erkennt im Debütalbum des kalifornisch-britischen Soul-Trios um Sänger Jacob Lusk „ein Wunder von Anfang bis Ende“. Sagen wir so: Der retrofuturistische Sound ist makellos, sowohl in den Balladen als auch in den flotteren Songs – und Lusks Stimme ein Ereignis. Nur leider ist das Ganze weniger als die Summe seiner Teile. Wir hören eine perfekte Soul-Simulation ohne echte Tiefe. (Parlophone)