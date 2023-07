Gut gebrüllt, Löwe!

Besser geht es nicht! Die Eruption der letztwöchigen Sommerloch-Geschichte verdient es, in jedes Journalismus-Handbuch aufgenommen zu werden. Eine dramaturgische Anleitung für löchrige Storys und ihre Zutaten:

Phase 1 – Alarmieren. Der Vorfall muss an einem Ort stattfinden, den niemand wirklich kennt. In diesem Fall Kleinmachnow in Brandenburg. Dann braucht es anonyme Augenzeugen, am besten ein Posting in den Social Media. Jetzt möglichst schnell eine diffuse Gefahrenmeldung absetzen: „Es kursiert ein Video, auf dem eine Löwin an einem Straßenrand im Scheinwerferlicht zu sehen sein soll.“ Den Bedrohungsgrad stündlich erhöhen: „Die Polizei warnt vor dem Verlassen der Wohnung im Gebiet Brandenburg.“ Nun ist es an der Zeit, den Verwaltungsapparat ins Spiel zu bringen: „Krisenstab eingerichtet, Veterinäramt, Stadtjäger und Feuerwehr vor Ort.“