Herbert Kickls berechtigte Ausgrenzung

Vielleicht haben Sie in „Am Schauplatz“ des ORF die Reportage über den Tod der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr gesehen. (Andernfalls gibt es dazu am 27. Juli eine Sendung auf Puls 4, siehe auch Hinweis auf Seite 20.) Bekanntlich hat Kellermayr öffentlich Kritik an einer Corona-Demonstration geübt, die die Zufahrt zu einem Spital erschwerte; darauf wurde sie von Corona-Leugnern und Impfgegnern mit einer Flut von Beschimpfungen und Morddrohungen eingedeckt, der ihr Nervenkostüm nicht standhielt: Am 27. Juli 2022 beging sie Suizid.