Melancholie und Handerlhalt-Horror

Zum Teen-Horror-Repertoire gehören Filme, in denen junge Leute ein Wünsche erfüllendes Objekt finden. Sie müssen sich dem Dingsbums – oft ein Medium: Polaroidkamera, Zauberkasterl, Ouija-Board – nur rückhaltlos rituell hingeben. Es folgt Übererfüllung der Wünsche mit schaurigen Kollateralschäden und Katzenjammer.

So auch im Melancholiegrusler „Talk to Me“ von Danny und Michael Philippou: Eine weiße Hand – ob Gips-Zierrat oder einbalsamierter Leichenteil, ist egal – wird einer Clique zur Partydroge. Wer die Hand hält, sieht ramponierte Tote vor sich, die auf Zuruf eine Minute lang von den zur Mutprobe Angetretenen Besitz ergreifen: Das ist trippig für die Jeweiligen, gaudig für jene, die sie kichernd filmen.

Der Habitus der Highschool-Kids, in anderen Filmen nur Hintergrund für Todesserien, rückt hier nach vorn: Wechselspiele von Apathie und boshafter Euphorie münden in Verletztheit als ostentativ authentische Existenzweise. Nicht Kiffen, Sex oder Nerd-Wissen (wie einst in „Halloween“ oder „Scream“), sondern Verlust und Trauma treiben zarte Seelen und Körper um. Sie halten Handys und sehen sich; sie halten die Hand, sehen Tote und halten es nicht mehr aus. Gut gespielt (speziell von Sophie Wilde), gepflegt inszeniert, etwas hohl (wie die Hand), aber hip.