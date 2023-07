Neuer Antrieb

Die transparente Tupperdose enthält große Hoffnungen. Aber dazu muss Buket Boz sie erst einmal in die Hand bekommen. Und das ist ganz schön aufwendig. Die Umwelttechnikerin steht vor einer großen Glasbox, in der sich eine Arbeitsfläche befindet, gerahmt von allerhand Gerätschaft, Pinzetten, Zangen, Reagenzgläsern, einer Waage. Darüber, ebenfalls in der Glasbox, stapeln sich auf den beiden Metallregalen bunte Tupperdosen. Sie sind mit Etiketten beklebt, auf jeder Dose steht ein anderer Vorname. Unten rechts eine durchsichtige Schachtel mit „Buket.“

Der Glaskasten ist abgedichtet, damit die Atmosphäre darin sauber und trocken bleibt. Deshalb greift Boz nun in zwei riesige schwarze Handschuhe, die wie Arme ohne Körper an der Glasbox baumeln und der einzige Zugriff ins Innere sind. Nur so erreicht sie die bunten Schachteln. Die enthalten nämlich Teile von künftigen Batterien, und wenn Forschende die frühen Prototypen zusammensetzen, darf kein Staubkörnchen stören. Hier, in der großen Halle am Gelände des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien-Floridsdorf, wird daran getüftelt, wie Batterien nachhaltiger hergestellt werden können. Die Zeit drängt.