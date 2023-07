Obst und Bluthund

Knallrot gestrichen ragt die Agrana-Fabrikshalle im Industriegebiet von Serpuchow, 50 Kilometer von Moskau entfernt, in den Himmel hinauf. Agrana ist in Österreich vor allem als Zucker- und Stärkehersteller bekannt und gehört mehrheitlich zur Raiffeisen-Holding. In Österreich sponsert das Unternehmen Schulveranstaltungen und Maibaumfeste.

In Russland und der Ukraine bereitet Agrana Obst für Molkereiprodukte auf, für Joghurts und Speiseeis. Als die Fließbänder 2005 das erste Mal in Serpuchow anliefern, sprach man von der modernsten Produktionsanlage für Trockenfrüchte in der ganzen Russischen Föderation. Agrana war da ein Neuling auf dem russischen Markt. Heute zählt der Konzern zu loyalen Wirtschaftstreibenden des russischen Regimes. Zwar hat Agrana-Chef Markus Mühleisen den russischen Angriff auf die Ukraine „aufs Schärfste“ verurteilt und Investitionen in Russland gestoppt, zwar prangt auf der Agrana-Webseite das Banner „We stand with Ukraine“. Darunter ein Zitat des Dalai Lama: „Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens.“ Zwar musste Agrana am ukrainischen Standort in Winnyzja den Mitarbeitern einen Luftschutzbunker errichten, nachdem Russland mit Kalibr-Marschflugkörpern die Stadt beschossen hat. Dort sichern jetzt Dieselgeneratoren die Stromversorgung im Notfall, dort kämpfen 30 Mitarbeiter an der Front.