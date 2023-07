Russische Rebellinnen als Frühlingsopfer

Am 21. Februar 2012 führte die russische Frauenpunkband Pussy Riot in einer Moskauer Kathedrale ein 40 Sekunden langes Punk-Gebet auf. Die drei Frauen wurden vor Gericht gestellt und zu zwei Jahren Straflager verurteilt. 99 Jahre zuvor feierte das Ballett „Le Sacre du printemps“ von Igor Strawinsky und Vaclav Nijinsky in Paris seine Uraufführung. Die Premiere war ein Skandal. In ihrer Performance „DeSacre!“ verbindet die Wiener Choreografin Christine Gaigg die beiden Ereignisse und fragt sich: Was war am „Frühlingsopfer“ so skandalös? Und was das Vergehen der russischen Rebellinnen? 2013 wurde das Stück erstmals aufgeführt, nun kommt es aus aktuellem Anlass wieder.